Fagner e Rodriguinho devem voltar no Corinthians contra o Coritiba

O técnico Fábio Carille ganhou dois reforços para escalar o Corinthians neste domingo contra o Coritiba, no Couto Pereira, em Curitiba, pelo Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Fagner e o meia Rodriguinho retornaram da Austrália, onde defenderam a seleção brasileira em amistosos, e se reapresentaram ao clube na tarde desta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

A dupla desfalcou o Corinthians nos três últimos jogos pelo Campeonato Brasileiro. Apesar disso, a equipe ganhou os três compromissos e se consolidou na liderança. O volante Paulo Roberto foi improvisado na lateral nestes confrontos, mas perde a vaga com o retorno do titular. Já no meio-campo, Rodriguinho deve retomar o lugar que ficou com Marquinhos Gabriel nos últimos jogos.

Fagner e Rodriguinho trabalharam no gramado nesta sexta em uma atividade apenas para os reservas. O trabalho incluiu cruzamentos, finalizações e um jogo em campo reduzido. Enquanto isso, os titulares ficaram apenas na academia, para treinos de recuperação, e não apareceram no campo.

O time viaja à capital paranaense na noite desta sexta-feira. A equipe faz o último treino para o duelo contra o Coritiba neste sábado, na Vila Capanema, onde Carille vai definir a formação titular. O provável time para o jogo de domingo, às 11 horas, é o seguinte: Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel; Maycon, Jadson, Rodriguinho e Romero; Jô.

Com uma campanha de seis vitórias e um empate em sete jogos disputados, o Corinthians soma 19 pontos e já igualou recorde de melhor início campanha do Brasileirão na era dos pontos corridos, que o próprio clube também conseguiu no início de sua trajetória rumo ao título da competição em 2011.

Com apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Grêmio, que na última quinta-feira derrotou o Fluminense por 2 a 0, no Maracanã, o time corintiano precisará voltar a ganhar para afastar o risco de perder a ponta ao final desta oitava rodada, na qual a equipe gaúcha enfrentará o Cruzeiro, segunda-feira, no Mineirão.