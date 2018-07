Fagner e Uendel jogam e Corinthians empata em jogo-treino

Em um jogo-treino com o objetivo de testar a condição física dos laterais Fagner e Uendel e dar ritmo de jogos aos reservas, o Corinthians empatou por 1 a 1 com o Red Bull Brasil, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava. O atacante Lucca, que vive um bom momento no clube, foi o autor do gol corintiano.

Já o lateral-direito Fagner e o esquerdo Uendel tiveram o primeiro grande teste para mostrarem que estão recuperados de lesões musculares. A dupla atuou durante todo o tempo do jogo-treino e suas escalações para enfrentar o Vasco, quinta-feira, está apenas nas mãos do técnico Tite. Hoje, Edilson e Guilherme Arana têm atuado no setor e não estão comprometendo.

No jogo-treino bastante disputado e com uma forte marcação do Red Bull, o time de Campinas foi quem abriu o placar com o volante Nando Carandina. O Corinthians partiu para cima e conseguiu o empate com Lucca, após cruzamento de Romero.

O Corinthians atuou com Walter (Matheus Caldeira); Fagner, Yago (Rodrigo Sam), Edu Dracena e Uendel; Cristian (Lincom), Bruno Henrique, Rodriguinho e Danilo; Lucca e Ángel Romero.

O elenco corintiano volta aos treinamentos no sábado e no domingo ganha folga. O time enfrenta o Vasco na quinta-feira, em jogo que pode sacramentar o título do Campeonato Brasileiro.