Fagner festeja Corinthians na briga pela Libertadores: 'Nosso objetivo'

O lateral-direito Fagner iniciou 2021 da melhor forma possível. Fez uma bela partida diante do Fluminense, com direito a gol. Feliz após a goleada por 5 a 0 aplicada pelo Corinthians, comemorou a apresentação do time e a entrada de vez na briga por vaga na Libertadores.

Com um jogo a menos, o Corinthians está a um ponto do hoje G7 do Brasileirão, numa reação incrível após chegar a figurar na zona de rebaixamento antes da chegada de Vagner Mancini.

"Motivo de felicidade começar o ano com vitória", festejou Fagner. "A gente vinha numa sequência boa e depois de quase 15 dias de preparação, retomar com vitória, iniciar o ano bem... Isso nos coloca no caminho de vez da briga pela Libertadores que é nosso principal objetivo agora", afirmou.

Grêmio, o quinto colocado, e Palmeiras, o sexto, fazem a decisão da Copa do Brasil, e caso permaneçam nas atuais posições do Brasileirão, abrem a sétima vaga na competição. Como o Palmeiras também está na final da Libertadores, há a possibilidade de surgir até um G8.

O Corinthians não quer se desgrudar do grupo de cima e, para isso, espera repetir a boa atuação diante dos cariocas também na segunda-feira, quando visita o Palmeiras.

O técnico Vagner Mancini não queria perder jogadores para o clássico e conseguiu. Os cinco pendurados por dois cartões amarelos, Cássio, Fagner, Gil, Gabriel e Mateus Vital, passaram ilesos. Apenas Cantillo foi advertido pelo árbitro. Otero, com covid-19, segue sendo o único desfalque. Mas esse já era sabido.