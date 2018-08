Fagner ignora críticas e festeja mais uma convocação para a seleção

Convocado novamente para a seleção brasileira, o lateral-direito Fagner, do Corinthians, não se incomoda com as críticas ao seu futebol e prefere enaltecer a valorização que o técnico Tite vem dando ao seu futebol. O jogador esteve na Copa do Mundo na Rússia e, logo na primeira lista da seleção, foi chamado novamente.

"Não tenho que tentar responder aos críticos ou argumentar, a melhor forma de fazer isso é trabalhando. É isso que eu faço aqui no Corinthians e foi isso que fiz na Copa. Vou continuar trabalhando do mesmo jeito e buscando sempre evoluir. Foi tudo isso que me credenciou para disputar uma Copa e continuar sendo chamado", disse.

O jogador mostrou bastante alegria por receber mais um chamado de Tite. "É um momento de alegria retornar à seleção. Depende das circunstâncias ser chamado, mas é motivo de orgulho poder representar meu país. Estou feliz por voltar e ter dado continuidade ao trabalho aqui no clube. Se não fossem meus companheiros no Corinthians, me dando suporte, não conseguiria."

Por causa da convocação, ele deve perder três partidas pelo clube: contra Ceará e Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Flamengo, na semifinal da Copa do Brasil. "É difícil desfalcar o time, a gente sabe, mas é assim há algum tempo. Não pensei em quais jogos poderia perder, estou pensando só no jogo de amanhã, contra o Grêmio, e me preparando para isso", comentou.