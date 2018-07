Fagner lamenta má atuação corintiana em clássico: 'Temos de melhorar muito'

A goleada por 4 a 0 sofrida pelo Corinthians contra o São Paulo dificultou ainda mais a luta da equipe por uma vaga na Copa Libertadores de 2017. Com 50 pontos, o alvinegro pode ser ultrapassado por Grêmio e Fluminense, que ainda jogam neste domingo, e terminar a 34ª rodada na nona posição.

Um dos líderes do atual elenco corintiano, Fagner lamentou o resultado e o fraco futebol apresentado pela sua equipe no Morumbi. "Acho que por tudo o que deixamos de fazer no jogo cada um tem que deitar no travesseiro hoje e repensar, ver o que pode fazer de melhor. Vestir a camisa do Corinthians e fazer o que nós fizemos hoje não é digno. Temos de melhorar muito."

Quem também não poupou críticas após o fim do jogo foi o goleiro Cássio. "Faltou tudo. Time não jogou bem. Até o primeiro tempo foi equilibrado. São Paulo teve domínio no segundo tempo. Perder assim um clássico chateia muito. Vamos ter que melhorar para nos recuperarmos", ressaltou.

Inconformado com o que a exibição da equipe, o goleiro não escondeu sua irritação e cobrou mudanças. "Chateia muito perder um clássico assim. P..., é f.... Dá indignação perder um clássico como a gente perdeu. Vamos ter que trabalhar mais, melhorar mais para na próxima partida poder recuperar."

O Corinthians volta a campo no dia 16 de novembro, às 21h45, para enfrentar o Figueirense, em Florianópolis, pela próxima rodada do Brasileirão. Para o confronto, o técnico Oswaldo de Oliveira terá problemas para escalar a defesa. Wilson e Balbuena tomaram o terceiro cartão amarelo durante o clássico e estão suspensos para a partida.