Fagner leva pisão e deixa treinamento do Corinthians mais cedo

O lateral-direito Fagner recebeu um pisão no pé esquerdo e pode ser desfalque do Corinthians para o clássico com o Palmeiras, quarta-feira, às 21h45, no Allianz Parque. O jogador teve que deixar o treinamento nesta segunda-feira, no CT Joaquim Grava, antes do término da atividade. De acordo com a assessoria do clube, ele deixou a atividade apenas por precaução.

Durante um treino tático, Fagner dividiu a bola e ficou caído no gramado. Pouco depois, levantou e continuou a treinar, mas claramente mancado. Cerca de cinco minutos depois, ele não suportou mais as dores e decidiu sair do treino. Ele foi para a parte interna do CT, acompanhado do médico do clube, Ivan Grava.

Fagner estava treinando no gramado por ter cumprido suspensão contra a Ponte Preta, sábado passado. Os titulares ficaram na academia fazendo um trabalho de recuperação física. O lateral-direito será reavaliado nesta terça-feira e caso não tenha condição, Léo Príncipe deve ser mantido na equipe.

O meia Jadson, garantido no clássico, torce pela recuperação do companheiro, mas acredita que Léo Príncipe pode dar conta do recado se precisar enfrentar o Palmeiras. “Quando alguém fica fora, quem entra, ajuda bastante. A volta do Fagner vai nos ajudar muito, pois ele tem um entrosamento melhor com o Balbuena, Pablo e Arana e é experiente”, comentou o corintiano.