Fagner nega ter medo de desmanche na equipe do Corinthians

O lateral-direito Fagner afirmou nesta sexta-feira que os jogadores do Corinthians não podem ficar preocupados com a possível saída de atletas às vésperas da abertura do Campeonato Brasileiro.

O clube, que perdeu seis titulares no início do ano, pode sofrer outro desmanche com as vendas de Elias, para o futebol chinês, e de Felipe, para o Porto. Edilson, que é reserva, já acertou sua ida para o Grêmio.

"Os clubes de fora vêm pesado. É complicado para o clube segurar os atletas. Não adianta ficar preocupado com o que vai acontecer. Não sabemos", afirmou o lateral-direito em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

O lateral-direito afirmou ainda que o Campeonato Brasileiro é muito difícil e evitou falar em favoritismo do Corinthians, que busca o bicampeonato. "Ano passado, perdemos jogadores e disseram que iríamos brigar para não cair. Chegamos ao título. Vamos deixar a competição se desenvolver. É difícil apontar um favorito".

DÚVIDA

O time que estreia no Brasileirão contra o Grêmio está praticamente definido. A única dúvida do técnico Tite é se escala Giovanni Augusto ou Marquinhos Gabriel no meio-campo. O time titular será definido em treino neste sábado no CT Joaquim Grava.