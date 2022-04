Fagner não se recupera e desfalca o Corinthians na estreia da Copa Libertadores

O lateral-direito Fagner esta fora da estreia do Corinthians na Copa Libertadores, nesta terça-feira, na Bolívia, às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Hernando Siles, em La Paz, diante do Always Ready. Apesar do tratamento intensivo, o defensor não se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida na semifinal do Campeonato Paulista, frente ao São Paulo, no Morumbi.

Os atacantes Luan (quadril) e Junior Moraes (lombar) e o zagueiro Raul (coxa direita) também não poderão ser utilizados pelo técnico Vitor Pereira, que encerrou, nesta segunda-feira, a semana de treinamentos, ao concentrar seus trabalhos para uma melhor posse de bola e maior atenção nos lances de bola parada.

A delegação corintiana viajou para a Bolívia nesta segunda-feira à tarde, onde ficará na cidade de Santa Cruz de la Sierra. Na terça, o elenco viaja para La Paz, palco do confronto com o Always Ready, poucas horas antes do início da partida.

Além do Always Ready, o Corinthians terá como rivais no Grupo E o Boca Juniors, da Argentina, e o Deportivo Cali, da Colômbia. Pelo Campeonato Brasileiro, o time de Parque São Jorge fará sua estreia no Rio, diante do Botafogo, no Engenhão.

Confira os atletas relacionados por Vítor Pereira para a partida na Bolívia: Goleiros - Cássio, Carlos Miguel e Donelli; laterais: Bruno Melo, Fábio Santos, Lucas Piton e João Pedro; zagueiros: Gil, João Victor e Robson; meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Giuliano, Maycon, Paulinho, Renato Augusto, Roni, Willian e Xavier; atacantes: Gustavo Silva, Gustavo Mantuan, Jô e Róger Guedes.