Fagner nega proposta do Arsenal, mas não descarta saída do Corinthians

O lateral-direito Fagner negou nesta quarta-feira possível interesse do Arsenal. A ida do jogador do Corinthians ao clube inglês aconteceria por indicação de Edu Gaspar, que deixou a coordenação da seleção brasileira para assumir o cargo de diretor de futebol no time de Londres.

"Sinceramente, até agora não chegou nada, não estou sabendo de nada, estava focado na Copa América, assim como volto para o clube voltado para cá, para ajudar da melhor forma possível. Se chegar alguma coisa, o empresário vai me informar, cabeça 100% no Corinthians", disse.

Fagner, de 30 anos, tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022. O interesse do Arsenal foi noticiado inicialmente pelo jornalista Benjamin Back, da Fox Sports. A informação também repercutiu na imprensa inglesa.

O lateral-direito negou a proposta, mas não descartou a possibilidade de voltar para a Europa no futuro. "Difícil fechar porta, né? Como sempre digo, estou muito feliz no Corinthians, construindo uma história bonita, não tem porque eu falar que vou sair, que quero sair, mas futebol as coisas acontecem da noite para o dia", disse.

"Sou muito feliz aqui, não posso fechar uma porta sem nem abrir. Quero fazer mais história aqui. A gente sabe que por ter ido para a seleção, podem acontecer coisas, como pode não acontecer, como não aconteceu depois da Copa. Minha cabeça está aqui, quero melhorar números e títulos", prosseguiu.

Revelado pelo Corinthians, Fagner teve duas passagens pelo futebol europeu. A primeira, entre 2007 e 2008, quando atuou pelo PSV Eindhoven, da Holanda. Depois, entre 2012 e 2014 atuou pelo Wolfsburg, da Alemanha. No Corinthians, conquistou cinco títulos: dois brasileiros (2015 e 2017) e três paulistas (2017, 2018 e 2019).