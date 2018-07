Fagner pede calma ao time: 'Todo mundo quer que o Corinthians perca'

A invencibilidade no Campeonato Brasileiro e os oito pontos de vantagem na liderança fazem o Corinthians adotar o discurso de calma para conter a euforia. O lateral-direito Fagner, titular da equipe, reforço essa ideia nesta terça-feira, ao afirmar que como todos torcem para um tropeço do time e querem ver a competição mais equilibrada, é preciso ter tranquilidade para não se atrapalhar por essa pressão.

"Todo mundo quer que o Corinthians perca. É normal, por tudo que fizemos desde o início do campeonato. Tem de manter os pés no chão", afirmou o lateral. O Corinthians é o único invicto após 14 rodadas e tem oito pontos a mais do que o segundo colocado, o Grêmio. O clube paulista está a quatro partidas de fechar o primeiro turno sem uma derrota sequer.

Para Fagner, o time é experiente e aprendeu a lidar com a pressão. "Sabemos que há margem de melhora, sabemos o que precisamos fazer, onde podemos chegar. Vejo um grupo maduro. Eu tento ficar tranquilo e ao mesmo tempo pensando em repetir o padrão nosso de atuação no próximo jogo", disse o jogador.

O adversário seguinte do Corinthians é o Avaí, na próxima quarta-feira, em Florianópolis. Após somar 36 dos 42 pontos possíveis, a equipe do Parque São Jorge tem pela frente um time que está na zona de rebaixamento do Brasileiro.