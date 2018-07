Fagner se reapresenta com problema intestinal e desfalca Corinthians na quinta O lateral-direito Fagner será desfalque no Corinthians para o jogo desta quinta-feira contra o Sport, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. Após integrar o elenco da seleção brasileira nos compromissos das Eliminatórias da Copa, o jogador se reapresentou ao clube na tarde desta quarta com uma infecção gastrointestinal e, por isso, será substituído por Léo Príncipe.