Fagner sofre lesão e Carille admite perder lateral 'por alguns jogos'

O lateral-direito Fagner foi submetido nesta segunda-feira a exames médicos que identificaram uma lesão muscular na coxa direita. A lesão foi sofrida domingo, na derrota por 1 a 0 do Corinthians para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. Em nota oficial divulgada na tarde desta segunda-feira, o clube informa que o atleta já está em tratamento intensivo, mas não revela a gravidade da lesão. A comissão técnica, no entanto, já admite a possibilidade de ficar sem o atleta “por alguns jogos”.

+ Corinthians e perde para o Atlético-MG com polêmica na arbitragem

+ TEMPO REAL: Veja como foi Atlético-MG 1 x 0 Corinthians

Restando apenas duas semanas para a convocação final para a Copa do Mundo, Tite, técnico da seleção brasileira, esteve domingo no estádio Independência para acompanhar o desempenho de alguns jogadores, entre eles Fagner, mas o lateral ficou apenas oito minutos em campo. Com dores na coxa direita, ele pediu para ser substituído e corre risco, inclusive, de ficar de fora do Mundial.

“Deve ter sido muscular, ainda não deu para fazer exames, mas devemos perder ele por uns jogos. Faz parte dessa sequência, temos de estar preparados para isso”, disse o técnico Fábio Carille.

Domingo, o Corinthians fez o seu quarto jogo seguido como visitante em menos de duas semanas. Antes, havia enfrentado o Independiente, na Argentina, pela Libertadores, o Paraná Clube, em Curitiba, pelo Brasileiro, e o Vitória, em Salvador, pela Copa do Brasil.

No período em que Fagner estiver fora, Carille já antecipou que Mantuan será o titular. “O substituto natural do Fagner é o Mantuan e ele tem de jogar quando o Fagner não tiver. Se a gente quer trabalhar com formação, temos de trabalhar com isso. O Mantuan é o substituto do Fagner”, disse.