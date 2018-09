Fagner tem confirmada lesão na coxa e desfalca o Corinthians contra o América-MG

O lateral-direito Fagner teve constatada uma fibrose na coxa esquerda e desfalcará o Corinthians no jogo contra o América Mineiro, sábado, às 19h, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador será avaliado mais uma vez na próxima semana para saber quando voltará aos gramados.

A fibrose é uma má cicatrização da uma lesão anterior que Fagner sofreu no início de agosto. O problema o tirou dos amistosos da seleção brasileira e gerou uma grande polêmica antes da partida de ida contra o Flamengo pela semifinal da Copa do Brasil.

A diretoria rubro-negra achou que o Corinthians agiu de má fé alegando uma suposta lesão do jogador para ser cortado da seleção - Fagner voltou aos treinos antes do previsto, a tempo de treinar e participar da partida entre as equipes no Maracanã, que terminou no empate sem gols.

Nessa partida, o lateral sentiu dores musculares e deixou o campo mais cedo. Por causa disso, desfalcou o Corinthians no jogo seguinte, contra o Sport, e voltou apenas no último domingo, contra o Internacional. Na última quarta-feira, no jogo de volta contra o Flamengo, ele sentiu a coxa aos 23 minutos do primeiro tempo e foi substituído.

Aparentemente o problema não é grave e a expectativa do departamento médico é que ele esteja recuperado para o jogo de ida da final da Copa do Brasil. O Corinthians visitará o Cruzeiro em 10 de outubro, no Mineirão. A volta será no dia 17, em Itaquera. A definição dos mandos de campo aconteceu na tarde desta quinta-feira.

Para a partida contra o América Mineiro, o técnico Jair Ventura ainda não definiu quem será o substituto. Contra o Flamengo, ele optou pela entrada do volante Gabriel. Mas, antes disso, o reserva imediato para a posição vinha sendo Mantuan.

O Corinthians ocupa a oitava colocação no Campeonato Brasileiro com 34 pontos e está a oito do G-6. Mas como a prioridade no momento é a Copa do Brasil, pode ser que o técnico opte por entrar com time misto no sábado.