Fagner treina e Corinthians fica completo para sábado

O técnico Mano Menezes poderá contar com time completo para enfrentar o Bahia, sábado, às 21 horas, no Itaquerão, pelo Campeonato Brasileiro. A novidade do treino da manhã desta quarta-feira foi a presença no campo do lateral-direito Fagner, recuperado de uma lesão muscular na coxa direita.

Além de ter sofrido a contusão na semana passada, Fagner estava suspenso e por isso não jogou o clássico contra o Santos. E a posição se transformou num problema. Guilherme Andrade, então o substituto, foi sacado no segundo tempo do jogo, dando lugar a Ferrugem.

Os titulares participaram de um treino leve com bola em campo reduzido nesta quarta. O único jogador que continua fora dos planos é o uruguaio Lodeiro, que ainda se recupera de um corte no pé direito. O meia sequer estreou na sua nova equipe. Desta forma, o Corinthians deve entrar em campo contra o Bahia com a seguinte escalação titular: Cássio; Fagner, Gil, Cleber e Fábio Santos; Ralf, Elias, Petros e Jadson; Romero e Guerrero.