Fagner vai ser submetido a exames médicos após lesão sofrida na Libertadores

O técnico Vítor Pereira vai saber, nesta sexta-feira, a gravidade da contusão sofrida pelo lateral-direito Fagner, que o retirou aos quatro minutos do primeiro tempo no duelo com o Deportivo Cali, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, na Colômbia.

O defensor teve um entorse com trauma no tornozelo direito e vai ser submetido a exames médicos, após a chegada da delegação a São Paulo. Fagner se machucou, ao tentar recuperar uma bola e torcer a perna esquerda.

Leia Também Excesso de jogos, o maior inimigo dos jogadores veteranos no futebol brasileiro

O elenco corintiano, que participou do empate sem gols, treinou nesta manhã de quinta-feira, no Estádio Olímpico Pascual Guerrero, em Cali, iniciando a preparação para a partida de domingo, às 18h, no Estádio Nabi Abi Chedid, frente ao Red Bull Bragantino, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os atletas que atuaram por mais de 45 minutos no empate com o Deportivo Cali permaneceram no hotel para um trabalho regenerativo com a equipe de fisioterapia. Os demais foram a campo e, após o aquecimento, fizeram um trabalho de movimentação e passes. Em seguida, participaram de uma atividade de posse de bola. Por fim, houve um jogo em campo reduzido, além de repetições de cruzamentos e finalizações.

Vítor Pereira começa a definir o time que vai enfrentar o Red Bull Bragantino, nesta sexta-feira, no CT Joaquim Grava.

BAMBU

A Polícia Civil enviou relatório ao Ministério Público, após concluir inquérito do caso de estupro de vulnerável supostamente cometido pelo zagueiro Robson Bambu. O promotor Márcio Takeshi Nakata tem duas semanas para decidir se oferecerá denúncia, pedirá arquivamento ou solicitará novas diligências.