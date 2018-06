Fagner vê Brasil 'se consolidando' e diz que se criou muita expectativa para Copa

O desempenho da seleção brasileira abaixo do esperado nos dois primeiros jogos da Copa do Mundo foi motivado talvez pelo excesso de expectativa que se criou com a equipe antes do Mundial. É o que considera o lateral-direito Fagner, que acredita que o Brasil vem fazendo bons jogos, "consolidando" o time e que ainda tem muito a crescer na competição. Na quarta-feira, o jogador do Corinthians será mais uma vez titular, desta vez diante da Sérvia.

Para Fagner, o Brasil não fez partidas ruins no empate com a Suíça ou na vitória sobre a Costa Rica. "Acredito que por tudo o que nós fizemos nas Eliminatórias e nos amistosos se gera uma expectativa muito grande. Você vem pra estreia da Copa do Mundo com esse peso e obrigação de ter de ganhar, mas do outro lado tem equipes que se preparam muito bem e estudam nossa maneira de jogar, para neutralizar", ponderou neste domingo, após o treino da seleção em Sochi. "No decorrer dos jogos a gente vai criando situações até muitas vezes de improviso, em cima daquilo que o professor passa. Tenho certeza que aos poucos a gente vai se consolidando como grupo."

De acordo com o lateral, a vitória por 2 a 0 sobre a Costa Rica deve ser comemorada sobretudo pela forma como ela aconteceu. "O mais importante foi a vitória da maneira como a gente construiu. O gol saiu aos 91, mas tivemos chances de fazer antes, inúmeras situações de perigo, bola na trave. Isso nos fortalece muito pela questão emocional, pela questão de manter a organização, de manter a cabeça fria, de buscar o gol. Isso nos deixou muito feliz e nos fortalece para o decorrer da competição", afirmou.

O jogador disse que a seleção está ciente das dificuldades que terá diante dos sérvios, no qual o Brasil precisa de pelo menos um empate para seguir na Copa do Mundo.

"Todo mundo sabe da importância do jogo, o quanto é importante a classificação. O mais importante nesses últimos dois dias foi focar bastante na recuperação para que todos os atletas estejam bem", declarou. "A gente sabe da responsabilidade que teremos nesse jogo, sabemos que vai ser um jogo difícil. Temos que procurar fazer um grande jogo tecnicamente, fisicamente também, e o mental, que vai ser muito importante."

Segundo o lateral, o grupo está preparado e irá crescer caso avance. "O mais importante é a gente começar a ter esse crescimento num momento importante da competição. Temos um jogo difícil com a Sérvia, mas fazendo tudo isso que a gente vem fazendo, a evolução que tivemos nesses dois jogos, cada vez mais o grupo vai se consolidando e criando corpo."