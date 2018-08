Fagner vê Corinthians 'qualificado' para disputar todos os torneios

Vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, o Corinthians vem tentando conciliar as duas competições com o Campeonato Brasileiro, sem priorizar qualquer uma delas. Mesmo não abrindo mão do torneio nacional, a equipe sofre com a queda de rendimento quando não tem em campo sua força máxima.

Para o lateral Fagner, o clube tem mais é que tentar todos os títulos possíveis. "O elenco tem que se qualificado para isso. A gente sabe da dificuldade que é disputar as três competições. No domingo tivemos um time com alguns que não vinham jogando e a gente sabe que precisa de todo mundo. Quem entrar tem de estar preparado", afirmou.

O jogador explica que as viagens são bem cansativas para o elenco, mas com um grupo grande o Corinthians tem de encarar todos os desafios. A possibilidade de mostrar que as opções foram corretas terá seu grande teste nesta quarta-feira, quando o time joga por um empate contra a Chapecoense para avançar à semifinal da Copa do Brasil.

Os jogadores sabem que a competição é um atalho para a Libertadores do próximo ano e também um título de extrema importância. "Se a gente fizer um grande jogo na quarta-feira estaremos numa semifinal de Copa do Brasil. Sabemos da importância do jogo", comentou Fagner.

"A gente sabe que no Brasileiro tem muito chão pela frente. Estamos a um jogo do final do primeiro turno, tem o segundo turno para a gente buscar e tentar a melhor colocação. A gente vai pensar no jogo de quarta, depois no sábado, e assim por diante. É descansar bem e estar bem preparado", continuou.