Fagner diz que Corinthians lutará por título brasileiro

O lateral-direito Fagner declarou que a má fase do Corinthians está no fim e prometeu que a equipe vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Após um ótimo início de temporada, a equipe entrou em crise com as eliminações no Campeonato Paulista e na Copa Libertadores. O time começou o torneio nacional bastante irregular e, passadas seis rodadas, ocupa a oitava colocação com dez pontos, cinco a menos do que o líder Atlético-PR.

"O Brasileiro é muito longo. Todas as equipes vão passar por oscilações, por momentos ruins e ótimos. Por sorte, nossa fase ruim foi agora e está acabando. Tenho convicção de que as coisas só vão crescer. Se passamos por essa oscilação no princípio do campeonato, creio que do meio para frente as coisas vão caminhar", disse Fagner.

O Corinthians venceu o Joinville por 1 a 0 no último sábado fora de casa e encerrou um jejum de três rodadas sem vitórias. No sábado, a equipe tenta, contra o Internacional, no Itaquerão, dar sequência à reabilitação no Brasileirão.

Apesar de evitar fazer planos a longo prazo, o lateral ainda vê o Corinthians como um dos melhores times do País. "A competição é longa, vamos pensar jogo a jogo. Se conseguirmos as vitórias, pontuar, tenho certeza de que temos condições de brigar lá em cima. Vamos ser humildes e pensar jogo a jogo", disse.

Contra o Inter, o volante Petros deve ficar com a vaga de Bruno Henrique, machucado. Petros preocupava porque levou uma pancada na coxa direita contra diante do Joinville, mas já voltou aos treinos nesta terça-feira. Assim, está à disposição do técnico Tite.