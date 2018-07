Fagner viaja à Alemanha e desfalca Vasco na quinta

RIO - O técnico Dorival Júnior terá um importante desfalque para armar o Vasco diante do Nacional-AM quinta-feira, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O lateral Fagner foi liberado pela diretoria para viajar para a Alemanha e não estará em campo em São Januário.

Fagner precisou viajar para a Alemanha, onde atuava pelo Wolfsburg até ser recontratado pelo Vasco em julho, para acertar os últimos detalhes de sua mudança para o Rio. Sem poder contar com o titular da lateral direita, o técnico Dorival Júnior já confirmou a entrada de Nei no setor.

A liberação de Fagner aconteceu agora para que o jogador não perca partidas do Campeonato Brasileiro. Depois de vencer por 2 a 0 no jogo de ida, em Manaus, o Vasco pode até perder por um gol de diferença nesta quinta, em casa, que garantirá vaga nas quartas da Copa do Brasil.