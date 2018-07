Fagner volta ao Corinthians e deve encarar o Botafogo na quarta

O lateral-direito Fagner voltou a treinar no Corinthians neste sábado, após sua atuação na Copa do Mundo pela seleção brasileira. O atleta chegou da Rússia, ganhou alguns dias de folga e retornou ao trabalho no CT Joaquim Grava.

No Mundial, Fagner disputou quatro jogos e correu 38 quilômetros. Agora, retorna para tentar recompor o sistema defensivo corintiano, que teve duas baixas enquanto o ala servia a equipe do técnico Tite. O lateral-esquerdo Sidcley e o zagueiro Balbuena foram negociados com Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e West Ham, da Inglaterra, respectivamente.

No último amistoso preparatório para o retorno das competições oficiais, contra o Cruzeiro na última quarta-feira (empate por 2 a 2), o time comandado por Osmar Loss mostrou desentrosamento na marcação. Os gols sofridos, ambos de cabeça, ocorreram em falhas de posicionamento.

O lateral-direito Mantuan se machucou no início da partida e deu lugar a Paulo Roberto. No miolo da zaga, Henrique e Pedro Henrique não falaram a mesma língua. E o lateral-esquerdo Danilo Avelar, contratado por empréstimo junto ao Torino, da Itália, não se encontrou.

A volta de Fagner é importante para acelerar a reorganização da defesa. A expectativa é de que o jogador seja escalado como titular na próxima quarta-feira, às 21h45, contra o Botafogo, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O ala vem de bons treinamentos e partidas bem disputadas na Copa do Mundo. Neste sábado, participou de todas as atividades junto com o restante do elenco. Fez trabalhos de equilíbrio e funcionais na academia e, em seguida, movimentações técnicas e táticas no gramado. O meia Jadson e o atacante Romero fizeram apenas trabalho leve na academia.