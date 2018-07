Fahel diz que 'daria a vida' para Joel ficar no Botafogo O técnico Joel Santana ainda não definiu se vai continuar no Botafogo após o título do Campeonato Carioca. O contrato do treinador termina em maio e, na semana que vem, ele vai se sentar com a diretoria alvinegra para negociar sua permanência no clube - quer aumento salarial.