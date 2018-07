Fahel minimiza cobranças da torcida do Botafogo

"Tenho respeito e consideração pela torcida, mas procuro me blindar um pouco, pensar apenas em fazer o melhor pelo Botafogo. Tenho o apoio da diretoria e dos atletas e tenho correspondido à expectativa da comissão técnica. Confio no meu potencial. Se cheguei até aqui, foi com trabalho e sacrifício. Tenho certeza de que vou fazer história com esse grupo e ver a torcida comemorar", disse.

Fahel citou as campanhas do Botafogo nos últimos anos para mostrar que é um bom jogador. "Estou no Botafogo há dois anos, disputei dois cariocas, fui segundo em um e campeão no outro. Agora, estou brigando pelo Libertadores e pelo título. São dois anos proveitosos, então sou um jogador vitorioso, pude marcar história no clube. Não dá para agradar todo mundo, mas procuro honrar a camisa do Botafogo", afirmou.

Apesar da pressão, Fahel garante ter interesse em permanecer no Botafogo na próxima temporada. "É claro que meu planejamento é continuar, pois tenho contrato até 2011, mas a minha cabeça está neste fim de ano, em conseguir, no mínimo, uma vaga na Libertadores. Quando você consegue objetivos, ganha moral com torcida e diretoria, é mais fácil para negociar uma permanência, se for preciso", comentou.