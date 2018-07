Faixas e instrumentos musicais de organizadas vão voltar para os estádios paulistas

As bandeiras, instrumentos musicais e faixas voltarão a aparecer nos estádios paulistas nos próximos dias. Uma reunião na Secretaria da Segurança Pública serviu para flexibilizar limitações impostas às torcidas organizadas. Dentre elas, acertar o retorno dos adereços para os estádios.

A reunião contou com a presença de membros do Poder Judiciário, Ministério Público, Polícia Civil e Militar, Federação Paulista e dos quatro principais clubes de São Paulo (o Corinthians foi o único que se fez presente por seu presidente, Roberto de Andrade).

Um novo encontro, com a presença das torcidas organizadas, deve acontecer na semana que vem para apresentar as medidas de flexibilização e as condições que as organizadas precisam adotar para que as mudanças sejam aprovadas. A ideia é que no segundo turno do Campeonato Brasileiro as novidades já estejam em vigor.

Algo que já foi definido é que os clássicos continuarão tendo torcida única. Segundo a SSP, a adoção da torcida única propiciou aumento de 23% de público nos 27 clássicos paulistas realizados desde então, em comparação com os 27 clássicos realizados anteriormente. Também diminuiu em 50% os confrontos entre organizadas. Durante o período, não foram registradas brigas entre torcidas nas estações de trem e metrô da capital.

Houve também redução de 65% nas escoltas de torcedores, 31% no efetivo do Batalhão de Choque e 15% no efetivo externo designado para as partidas.