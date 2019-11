'Falaram que base do Atlético-MG não tem bom jogador', diz Bruninho

O Atlético-MG contou com jogadores oriundos da base para derrotar o Goiás por 2 a 0, na noite desta quarta-feira, no Mineirão. Marquinhos e Bruninho decretaram o triunfo do clube mineiro. O segundo fez um desabafo na saída de campo.

"Claro que fico muito feliz. Sei também da luta do Marquinhos. Acabo me emocionando por ele. Vejo muita gente falando que a base do Atlético não revela, que não tem bom jogador, mas hoje provamos o contrário", afirmou Bruninho.

Marquinhos não conteve a alegria pelo gol marcado contra o Goiás. O jogador fez a sua primeira partida no Mineirão. Nem mesmo na base atuou no estádio, que recebeu aproximadamente 40 mil torcedores na noite desta quarta.

"Quando eu fiz o gol, eu não sabia o que fazer. Olhei para o estádio e vi a quantidade de torcedores presentes. É uma felicidade enorme poder ajudar a minha equipe. Agora é descansar e seguir em busca dos nossos objetivos", falou.

Desfalque contra o Goiás por conta de uma pancada na cabeça sofrida diante do Fortaleza, Guga acompanhou o triunfo do Atlético no Mineirão. O lateral afirmou estar recuperado da lesão e reforçará o grupo visando o clássico contra o Cruzeiro, no próximo domingo.

A vitória contra o Goiás afastou o Atlético da zona de rebaixamento. O time mineiro foi para 39 pontos, abrindo oito do Fluminense, o primeiro dentro da degola.