Falcao admite má fase no Manchester United e pede sequência de jogos Radamel Falcao García mantém a esperança de superar o momento ruim que atravessa no Manchester United, ou sabe que precisará buscar um outro clube ao término da temporada 2014/2015. O colombiano foi cedido por empréstimo pelo Monaco até o fim da temporada, com uma opção de compra por 55 milhões de euros, mas ainda não se destacou no futebol inglês.