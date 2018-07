Falcão admite superioridade do São Paulo sobre o Inter O Internacional chegou à sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro no último domingo, com o 3 a 0 sofrido diante do São Paulo, em casa. Com um placar com diferença dilatada, o técnico Paulo Roberto Falcão não teve como não admitir a superioridade do adversário na partida, válida pela décima rodada.