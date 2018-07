Falcao chega ao United e já pensa em vínculo definitivo

Grande contratação do Manchester United para esta temporada, ao lado de Di María, o colombiano Falcao García foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira. O clube inglês desembolsou 6 milhões de libras (R$ 22,3 milhões) ao Monaco para contratar o jogador por empréstimo de uma temporada, mas ele já pensa em firmar vínculo definitivo e ficar na equipe "por muitos anos".

"O Manchester United está construindo um grande time para esta temporada e para as futuras. Gostaria de estar aqui e fazer parte deste projeto", declarou o jogador de 28 anos. "Quando joguei no Porto e no Atlético (de Madrid) sempre queria melhorar e sonhava em jogar em uma equipe dessa. Agora quero estar aqui por muitos anos e fazer história."

O Manchester terá a opção de compra ao fim da temporada, e para o sonho de Falcao ser realizado e ele permanecer, o clube inglês terá que desembolsar 44 milhões de libras (cerca de R$ 163 milhões) ao Monaco.

Neste momento, no entanto, o colombiano só pensa em estrear pela equipe, e garante estar pronto para isso. No começo do ano, atuando pelo Monaco, ele sofreu uma ruptura no ligamento dos joelhos, que o tirou da Copa do Mundo. Desde então, chegou a atuar em algumas partidas pelo time francês e pela seleção da Colômbia no início desta temporada, mas sem uma sequência como titular.

"Eu me sinto bem, eu comecei a jogar há dois meses atrás com o Monaco e evolui muito no mês passado. Eu tenho marcado gols e isso é importante para um centroavante. Eu estou confiante com minha forma física e estou confortável com o meu joelho", garantiu, deixando no ar a possibilidade de estrear já contra o Queens Park Rangers, neste domingo, pelo Campeonato Inglês.

Aos 28 anos, Falcao chega ao quinto clube da carreira, após passar por River Plate, Porto, Atlético de Madrid e Monaco. O Real Madrid era o favorito para ficar com ele na última janela para transferências, mas no último dia o atacante acabou acertando com o Manchester United.