Falcao chega e garante que ida ao Monaco não foi erro

MÔNACO - Cobiçado pelos principais clubes da Europa após grandes temporadas no Atlético de Madrid, o atacante Falcao Garcia surpreendeu a todos ao anunciar sua ida para o Monaco, no fim de maio. Somente nesta terça-feira, no entanto, o jogador foi apresentado e, mesmo em um time que ainda luta para ser um dos grandes do continente, garantiu que a transferência não foi um erro.

"Eu entendo que para muita gente minha transferência tenha sido uma surpresa. Muitas pessoas podem acreditar que isso é um erro, mas eu tenho certeza de que vou mudar a opinião delas uma vez que começarmos a conquistar títulos", declarou o colombiano. "Vamos chegar ao topo na Europa."

O Monaco disputou a última temporada na segunda divisão francesa, mas, comprado pelo russo Dmitry Rybolovlev, não tem poupado esforços e dinheiro para se reforçar. Somente Falcao Garcia teria custado cerca de 60 milhões de euros, mas o clube ainda investiu em nomes como Ricardo Carvalho, Eric Abidal e Jeremy Toulalan.

A equipe também acertou as contratações de James Rodriguez e João Moutinho, com quem Falcao atuou, respectivamente, na seleção colombiana e no Porto. "Me dá muita alegria reencontrar jogadores como o James e o João, o que facilita o rendimento em campo, porque nos conhecemos. Também estou feliz com a chegada de nomes como o Abidal e o Toulalan. São grandes jogadores, que vão dar à equipe potencial, equilíbrio e solidez defensiva", comentou o atacante.

Falcao ainda explicou os motivos que o fizeram optar pelo Monaco, mesmo sendo cobiçado por clubes como Chelsea e Manchester City. "A convicção das pessoas do clube de ganhar títulos e me fazer saber o que era importante para esse projeto foram determinantes. Com grandes e ambiciosos jogadores, o grupo pode conseguir as metas que tem para a temporada."