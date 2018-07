Falcão confirma Inter com titulares da seleção Sub-20 Um dia depois de escalar os atuais reservas Índio e Ricardo Goulart respectivamente nas vagas do zagueiro Juan e do meia Oscar, que defenderam a seleção brasileira Sub-20 em amistoso na última terça-feira, Paulo Roberto Falcão contou com o retorno dos dois jovens jogadores no treino realizado na manhã desta quarta, em Porto Alegre. E o técnico confirmou a escalação da dupla no confronto desta quinta, contra o Corinthians, às 21 horas, no Pacaembu, em jogo adiantado da 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.