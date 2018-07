Falcão diz que rivalidade engrandece título do Inter Melhor do que ser campeão, só levantar o título sobre o maior rival, e na casa do adversário. Motivo de sobra para a torcida do Inter "colorir de vermelho o Rio Grande do Sul", como lembrou o técnico Paulo Roberto Falcão neste domingo, após a equipe colocada vencer o Grêmio nos pênaltis e ser campeão gaúcho pela 40.ª vez.