Falcao diz que vai permanecer no Atlético de Madrid

DUBAI - O atacante colombiano Radamel Falcao García garantiu neste sábado não ter planos para deixar o Atlético de Madrid, apesar de ter reconhecido que fica cheio de "orgulho" com os rumores de que vários dos melhores dos clubes do mundo estão interessados em contratá-lo na próxima janela de transferências internacionais, em janeiro.

Com 17 gols marcados nesta temporada, Falcao é um dos principais responsáveis pela boa campanha do Atlético de Madrid, que está em segundo lugar no Campeonato Espanhol, atrás apenas no Barcelona. E as suas boas atuações provocaram especulações de que grandes clubes do futebol europeu, como Chelsea e Manchester City, vão tentar contratá-lo nos próximos dias.

Falcao, porém, tentou minimizar os rumores ao declarar que está "muito feliz" no Atlético e lembrar que tem um contrato de três anos com o clube. De acordo com o colombiano, sua única preocupação é terminar uma temporada de sucesso, acrescentando que "não sabe o que acontecerá" no futuro.

"Tenho três anos de contrato com o Atlético de Madrid. Penso em acabar esta temporada e depois não sei o que acontecerá. O clube fez um grande esforço para me manter este ano e agora só penso em cumprir os meus objetivos e os do Atlético", assegurou o atacante colombiano.