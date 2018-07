Falcão é o 2º brasileiro a entrar para o Hall da Fama do futebol italiano

Notório volante da Roma na Conquista do Campeonato Italiano de 1982-83, o ex-jogador Paulo Roberto Falcão entrou nesta terça para o Hall da Fama do futebol da Itália. Ele é o sexto estrangeiro a conquistar a honraria, concedida desde 2011 pela federação de futebol do país (FIGC), e o segundo brasileiro seguido, depois de Ronaldo em 2015. O francês Michel Platini, o holandês Marco Van Basten e os argentinos Batistuta e Maradona também já foram homenageados.

Outros nove nomes foram anunciados na edição deste ano do evento, com destaque para o carrasco da seleção brasileira na eliminação da Copa do Mundo de 1982, Paolo Rossi, autor de três gols. Ainda serão homenageados o ex-jogador Giuseppe Bergomi, o técnico Claudio Ranieri e o magnata Silvio Berlusconi, entre outros.

A cerimônia de premiação está marcada para janeiro e os homenageados devem doar uma relíquia simbólica de suas carreiras ao Museu do Futebol de Coverciano, onde está localizado o centro técnico da Seleção Italiana. Para disputar a honraria, o ex-jogador deve ter parado há no mínimo duas temporadas e jogado ao menos cinco vezes o Campeonato Italiano.

OUTROS MEMBROS DO HALL DA FAMA

