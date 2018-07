Falcao estreia, Di María brilha e Manchester United goleia

O Manchester United de Louis van Gaal finalmente desencantou neste domingo. Depois de quatro partidas sem vencer neste início de temporada (dois empates e duas derrotas), a equipe foi à forra e goleou o Queens Park Rangers por 4 a 0, em Old Trafford, pela quarta rodada do Campeonato Inglês.

A partida marcou a estreia de Falcao García pelo Manchester, mas o colombiano entrou somente no segundo tempo e pouco fez. Marcos Rojo e Daley Blind também fizeram suas primeiras partidas pela equipe, mas o destaque ficou por conta de Di María. Em seu segundo jogo com a camisa vermelha, o argentino marcou um gol e teve participação direta em outros dois.

A primeira vitória na temporada levou o Manchester a cinco pontos, subindo para a nona colocação. No domingo que vem, a equipe volta a campo para enfrentar o Leicester City, desta vez na casa do adversário. Já o Queens Park Rangers estacionou nos três pontos, na 16.ª posição, e pegará no sábado o Stoke City em casa.

O domínio do Manchester começou no primeiro minuto e em certo momento a equipe beirou os 80% de posse de bola. Aos 24 minutos, saiu o primeiro. Di María cobrou falta da direita para a área, a bola passou por todo mundo e traiu o goleiro Robert Green.

O Queens Park Rangers teve grande chance de empatar em vacilo de De Gea, que saiu mal de gol e quase entregou, mas parou por aí. Aos 36, saiu o segundo do Manchester. Di María fez linda jogada pela esquerda e tocou para Rooney, que foi travado. O atacante, então, rolou pra Ander Herrera finalizar firme, no canto direito do goleiro.

O terceiro saiu no fim o primeiro tempo, em boa jogada de Herrera que Rooney finalizou bem. Aos 13 da etapa final, Mata aproveitou chute cruzado de Di María, dominou e tocou na saída do goleiro para marcar o quarto. Pouco depois, Falcao foi a campo justamente na vaga de Mata, mas com o resultado definido pouco teve chance de encostar na bola.