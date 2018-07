Falcão estreia sem brilho, mas Inter vence Santa Cruz pelo Gauchão

PORTO ALEGRE - Poderia ter sido melhor a estreia de Falcão no comando do Internacional. No Beira-Rio com pouco público, o time colorado teve um jogador a mais em campo a partir da metade do primeiro tempo, enfrentou um adversário muito mais limitado e mesmo assim venceu o Santa Cruz neste sábado apenas pela diferença mínima: 1 a 0.

Se não encantou, o Inter pelo menos se classificou às semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho. Agora, espera o vencedor de Juventude e Lajeadense, que se enfrentam no domingo em Caxias do Sul. Na quarta-feira, mais uma decisão, dessa vez pela Libertadores, contra o Emelec, novamente no Beira-Rio.

No seu primeiro jogo como treinador do Inter, Falcão apresentou, no papel, poucas modificações em relação ao time que vinha jogando com o Celso Roth. Na zaga, Índio deu lugar a Rodrigo. Na frente, Sóbis ganhou a vaza de Zé Roberto. Titular incontestável, Oscar foi poupado para o jogo contra o Emelec e Andrezinho começou jogando.

Contra um adversário muito mais fraco, o Inter conseguiu se impor no começo. Logo com 2 minutos, Bolatti teve boa chance após cruzamento de D'Alessandro. No lance seguinte, Sóbis tentou de cabeça e César defendeu.

A superioridade ficou ainda maior depois dos 22 minutos. Por duas faltas em Sóbis, Rodrigo Rizo levou dois cartões amarelos e foi expulso, deixando o Santa Cruz com dez homens em campo. Aí ficou ainda mais fácil para o Inter criar oportunidades de gol. A bola, porém, só entrou aos 32. D''Alessandro lançou Andrezinho pela direita. O meia chegou à linha de fundo e cruzou rasteiro para Leandro Damião marcar pela 14.ª vez no Gauchão.

Novidade no time, Rafael Sóbis elogiou a atuação da equipe na saída para o intervalo: "Nosso primeiro tempo foi excelente. Em termos de marcação e criação de jogadas, estamos muito bem", analisou.

Na segunda etapa, apesar da vontade do Santa Cruz em reverter a vantagem colorada, foi o Inter que continuou melhor. Aos 23, os donos da casa quase ampliaram. D'Alessandro chutou de fora da área e César deu rebote. Leandro Damião teve a chance de fazer o segundo, mas o goleiro se recuperou e fez grande defesa.