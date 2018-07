Falcão expulsa Juan e D'Alessandro do treino do Inter depois de bate boca

PORTO ALEGRE - O técnico Paulo Roberto Falcão não teve a mesma paciência que Vanderlei Luxemburgo ao ver dois atletas de seu time se estranhando em um treinamento. Nesta quinta-feira, após Juan e D''Alessandro baterem boca, o técnico do Internacional expulsou imediatamente os dois do treinamento coletivo desta tarde.

O lance aconteceu no momento em que Leandro Damião empatava o coletivo com um gol para os titulares. Falcão percebeu o bate-boca e mandou D''Alessandro e Juan para fora. Na saída do campo suplementar do Beira-Rio, os dois jogadores mostraram-se contrariados com a decisão do treinador.

D''Alessandro até tentou argumentar com Falcão, mas de nada adiantou. Oscar entrou em seu lugar no time titular e marcou mais uma vez - ele já havia feito o gol dos reservas. Na defesa, entrou Rodrigo Moledo.

Na quarta-feira, o treino do Flamengo também foi marcado por confusão. Willians deu uma cotovelada em Negueba, que caiu no gramado chorando. O volante só foi punido horas depois da atividade. Acabou afastado do próximo jogo e multado pela diretoria.

