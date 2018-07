Falcão fala em seguir no Porto depois de gol decisivo

O atleta de 25 anos quebrou o recorde de Juergen Klinsmann, que tinha 15 gols na competição, durante as semifinais quando marcou cinco contra o Villarreal. Com o gol da decisão, ele chegou aos 17 no torneio.

O atacante disse que está feliz na equipe portuguesa que o trouxe do River Plate, da Argentina, em 2009. "Só estou pensando em aproveitar tudo isso agora e o Porto quer muito que eu fique. A verdade é que eu quero continuar no Porto e aproveitar", disse ele aos repórteres.

O Porto estaria trabalhando para fazê-lo assinar um novo contrato.

"Os dois lados estão interessados, então vamos ver o que acontece no ano que vem", acrescentou. "É claro que, um dia, eu posso jogar por outras ligas, e é claro que há expectativa disso. Mas, por enquanto, eu quero aproveitar e levar o Porto para a Liga dos Campeões no ano que vem."

Ao combinar grande movimentação com ótima capacidade de finalizar de cabeça, Falcão foi o principal destaque da brilhante campanha do Porto. Ele e o seu companheiro de ataque Hulk marcaram juntos 70 gols e ganharam a atenção dos maiores clubes europeus.

O gol de Falcão aos 44 minutos do primeiro tempo foi o melhor momento de uma primeira etapa sem graça na final completamente portuguesa. O atacante acertou o tempo da bola com um cabeceio perfeito que jogou a bola longe das mãos do goleiro Artur Moraes.

"Foi um momento que eu tinha que ficar muito calmo. Quando vi a bola no ar, precisei esperar o momento certo para acertá-la. É o dia mais feliz da minha vida, eu sonho com isso desde que sou menino", disse.

Ele também marcou 16 gols no Campeonato Português para ajudar o Porto a conquistar o título sem perder nenhuma partida. Falcão pode ajudar a sua equipe a conquistar outro troféu no domingo na partida pela Copa de Portugal contra o Vitoria Guimarães.