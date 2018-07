Falcão faz 3 gols e Atlético de Madrid goleia na Espanha

No duelo fora de casa, o atacante colombiano abriu o placar para o time madrilenho logo aos 3 minutos do primeiro tempo, cobrando pênalti, e depois fez os dois últimos gols no final da etapa derradeira, sendo o penúltimo deles uma pintura. Após receber um passe pela direita, ele tocou com categoria, de fora da área, por cima do goleiro adversário. O outro gol da vitória foi marcado por Adrian, no início do segundo tempo.

Com a goleada sofrida em seus domínios, a Real Sociedad ficou estacionada na 14.ª posição da tabela, com 21 pontos, e ainda viu o Getafe saltar da 13.ª para a 11.ª colocação ao derrotar o Racing Santander por 2 a 1, fora de casa, e chegar aos 24 pontos, em outro jogo deste sábado.

Outro time que se destacou na rodada do dia foi o Espanyol, que bateu o Granada por 3 a 0, em Barcelona, e se garantiu na quinta colocação, com 28 pontos, dois atrás do quarto colocado Levante, que neste domingo encara o lanterna Zaragoza. Já o Granada é apenas o 17.º na tabela, com 19 pontos.

O clássico entre Betis e Sevilla, por sua vez, terminou com um empate que não foi motivo de comemoração para nenhum dos dois times. Etxebarria abriu o placar para o Betis, mas depois o arquirrival alcançou a igualdade ainda no primeiro tempo, com um gol de Negredo. Para o Bétis o placar de 1 a 1 foi ainda pior, pois o time amarga a 12.ª posição, com 23 pontos, e foi ultrapassado pelo Getafe.