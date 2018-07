Falcão faz mistério e fecha treino do Inter antes de duelo com o Corinthians

O Internacional mudou recentemente de treinador, mas o mistério segue fazendo parte da rotina do clube. Assim como seu antecessor Argel Fucks, Paulo Roberto Falcão mostrou nesta quinta-feira que pretende adotá-lo regularmente, ao fechar o treino da manhã para a imprensa.

Os treinos fechados se tornaram comuns na época de Argel e parecem que também serão rotineiros com Falcão. Nesta quinta, o treinador aproveitou as dúvidas na equipe para fazer mistério e não dar pistas ao Corinthians sobre a escalação que entrará em campo neste domingo, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro.

Falcão ganhou novas opções para escalar o Inter no fim de semana. A principal e mais aguardada delas é o atacante Nico López. Regularizado junto à CBF na última quarta, a principal contratação da última janela para transferências está à disposição e deve estrear. Resta saber se começará no banco de reservas ou como titular.

As outras boas notícias vêm do departamento médico. Recuperados de problemas físicos, os laterais Paulo Cezar Magalhães e Artur, além do meia Seijas, foram liberados e também podem atuar no domingo.