Falcão faz três gols e é expulso na estreia no Santos

O Santos abriu 3 a 0 no primeiro tempo, com destaque para o terceiro gol, feito por Falcão. Na jogada, ele deu um chapéu no seu marcador e dominou a bola no peito antes de finalizar. Os outros gols de Falcão, o quarto e o quinto do Santos, foram feitos no segundo tempo.

O quarto gol saiu em um sem-pulo. No quinto, Falcão encobriu o goleiro linha. Após o seu último gol, o astro provocou a torcida adversária e foi expulso. "Em um roteiro imaginava, mas não é comum para uma estreia. Se já estava empolgado em vestir a camisa do meu clube de coração, agora estou ainda mais depois de uma apresentação como esta", afirmou.

O Santos volta a jogar no dia 28 de fevereiro, na sua estreia na Copa Gramado, no Rio Grande do Sul, contra o Krona (SC). O torneio servirá de preparação para a Liga Futsal, que se inicia em março.