Falcão fecha treino e mira 'recuperação rápida' do Inter O técnico Paulo Roberto Falcão resolveu fazer mistério antes da decisão de domingo, contra o Grêmio, no Olímpico, ao fechar os portões do Beira-Rio na manhã desta sexta-feira, quando o Internacional realizou o penúltimo treino de preparação para o confronto que definirá o campeão gaúcho.