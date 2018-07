Falcao fica fora e Rooney joga o clássico de Manchester

O técnico do Manchester United, Louis van Gaal, afirmou nesta sexta-feira que o atacante colombiano Radamel Falcao García vai desfalcar o time no clássico de domingo contra o Manchester City, válido pela décima rodada do Campeonato Inglês, por ainda não ter se recuperado da contusão que o deixou de fora da partida contra o Chelsea, na semana passada. "Falcao ainda está contundido", disse.

Em compensação, o treinador destacou que o atacante e capitão Wayne Rooney está apto para entrar em campo. O jogador ficou suspenso do últimos três jogos do Manchester United após ser expulso na vitória por 2 a 1 sobre o West Ham por dar um pontapé em Stewart Downing.

Nesta sexta-feira, Van Gaal ironizou os rumores de que Rooney estaria lesionado após ser visto aparentemente mancando em um evento promocional nesta semana. "Rooney não está contundido", afirmou. "A mídia estava escrevendo isso, mas ele nunca esteve contundido. Talvez seus sapatos estivessem muito apertados, isso é possível, mas ele nunca esteve machucado", comentou.

Van Gaal espera que Rooney possa liderar o Manchester United no clássico de domingo, fora de casa. "Ele deve jogar, ele é meu capitão. Isso é tudo que eu posso dizer para você", disse. "Ouvi dizer que ele marcou muitos gols contra o City, mais do que qualquer jogador. Eu disse isso a ele para estimulá-lo, mas ele não precisa disso. Estou muito feliz que ele possa jogar novamente e ele deve jogar", completou.