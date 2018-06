Falcao García celebra 'gol sonhado' pela Colômbia: 'Esperei muitos anos'

Demorou, mas Falcao García balançou as redes pela primeira vez em uma Copa do Mundo neste domingo. O atacante do Monaco foi o responsável pelo segundo gol da Colômbia na vitória por 3 a 0 sobre a Polônia, em Kazan, e não escondeu a emoção pelo feito após o apito final.

"É o gol sonhado", resumiu o jogador de 32 anos. Após receber passe na medida de Quintero, Falcao saiu de frente para Szczesny e finalizou com categoria, cruzado. Emocionado, celebrou a plenos pulmões e foi rapidamente cercado por seus companheiros na comemoração.

A comoção de Falcao se deu pela sensação de que este gol saiu com quatro anos de atraso. Antes da Copa de 2014, no Brasil, o atacante vivia uma das melhores fases da carreira quando sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo e virou desfalque de sua seleção naquele Mundial.

Quatro anos mais tarde, o momento vivido pelo jogador não é mais o mesmo, mas a capacidade de finalização pouco mudou. Ao balançar a rede, Falcao lembrou da oportunidade que lhe foi tirada em 2014. "Estou feliz pela vitória, pelo comportamento da equipe e pelo gol que fiz e pelo qual vinha esperando há muitos anos."

O momento especial do atacante foi celebrado por seus colegas e pelo técnico José Pékerman, que já comandava a Colômbia em 2014 e viveu de perto o drama de seu atleta. "É uma das maiores alegrias que este jogo nos deu. Falcao é um emblema da seleção e do futebol colombiano", comentou.