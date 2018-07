Falcao Garcia confirma saída para o Real Madrid pelo twitter

O atacante Radamel Falcao Garcia, do Monaco, da França, confirmou neste sábado, através de sua conta oficial no twitter que vai representar o Real Madrid . Na rede social, o atacante informou que está realizando um sonho e utilizou o tradicional grito de apoio ao atual campeão da Liga dos Campeões.

Porém, logo após realizar o comentário, o jogador de 28 anos apagou a informação no twitter. As especulações aumentaram na última semana já que a janela de transferências do mercado europeu se encerra na próxima segunda-feira.

Na última rodada, o atacante ficou fora da equipe de convocados pelo Monaco, que apenas empatou em casa com o Lille. Falcao assistiu o jogo da arquibancada. Na última sexta-feira, um dos patrocinadores também anunciou que o jogador poderia estar próximo do acerto com a equipe de José Mourinho.

Nenhum detalhe sobre a negociação ainda foi apresentado. Falcao deverá ser companheiro do compatriota James Rodriguez, que seguiu o mesmo caminho e trocou o Monaco pelo Real Madrid em uma transação que custou 80 milhões de euros para os espanhóis.