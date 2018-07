Falcao García critica atuação de árbitro após queda da Colômbia: 'Vergonha'

Capitão e um dos jogadores mais experientes da seleção colombiana, o atacante Falcao García não escondeu sua revolta com a atuação do árbitro Mark Geiger na derrota para a Inglaterra, nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogador de 32 anos classificou como "vergonhoso" o que viu em campo na última terça-feira, em Moscou.

"Diante da dúvida, ele (Geiger) apitou tudo para a Inglaterra. É uma vergonha que isso aconteça nas oitavas de final. O árbitro nos incomodou muito, nas divididas deu tudo a favor da Inglaterra. Isso vai te condicionando. Mas para a Colômbia, não apitou com o mesmo critério", considerou.

Os colombianos reclamaram bastante do lance que gerou o gol da Inglaterra, no pênalti marcado diante de um suposto empurrão de Carlos Sánchez sobre Harry Kane. Além disso, criticaram a decisão do árbitro de mandar voltar uma cobrança de lateral da equipe, que a deixaria em ótimas condições, e a postura dos ingleses, que teriam simulado muitas faltas.

Falcao questionou a atuação do juiz e a Fifa, por ter colocado um árbitro norte-americano para apitar uma partida da Inglaterra. "Me pareceu particular colocarem um árbitro norte-americano. Na verdade, deixa muitas dúvidas. Ele só falava inglês, havia certa parcialidade, estou seguro. Através de pequenas faltas, ia nos encurralando na defesa. Foi claro."