Falcao García diz estar 'convencido' de que vai à Copa do Mundo

PORTO - O atacante Radamel Falcao García convocou a imprensa para sua primeira entrevista coletiva após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo. Depois de ver o médico responsável pela operação exaltar a chance de sua recuperação até a Copa do Mundo, o atacante da seleção colombiana também se mostrou animado e, nesta segunda-feira, disse que mantém a esperança de vir ao Brasil para a disputa do Mundial.

"Estou convencido de que as coisas vão sair bem e que poderei dar o melhor de mim (na Copa)", declarou, no Hospital Trindade de Porto, onde foi operado no último sábado por conta de uma lesão no ligamento anterior cruzado do joelho, sofrida durante partida entre Monaco e Chasselay, quarta-feira passada, pela Copa da França.

José Carlos Noronha, médico que operou o atacante, chegou a dizer que Falcao tinha "50% de chance" de se recuperar ao Mundial, mas admitiu que estava "exagerando um pouco". O colombiano, no entanto, parece não se preocupar muito com as possibilidades matemáticas de vir ao Brasil e promete trabalho para tornar este sonho possível.

"Quando me disseram em um primeiro momento que tinha uma lesão grave e que havia uma pequena chance, não me importava se era 10%, 20% ou 50%, me apeguei a ela", afirmou. "Essa é minha esperança e com esse sonho eu trabalho diariamente. E também tem muito a ver com o estado emocional. Isso é algo que preciso manejar a cada dia."

Animado, Falcao prometeu empenho máximo durante a recuperação para disputar a primeira Copa de sua carreira. "Tudo que tinha que ter chorado, já chorei, e agora estou com muito ânimo, com muita convicção, com uma grande disposição e mentalizando fazer tudo que estiver em minhas mãos."