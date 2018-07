Falcao Garcia está tranquilo com Manchester United

Um tranquilo e comedido Falcao Garcia fez sua apresentação para a imprensa no Manchester United nesta quinta-feira, mostrando poucos sinais do peso das expectativas de gols sobre seus ombros.

O Manchester, que nesta temporada somou apenas dois pontos depois de três jogos no Campeonato Inglês sob o comando do novo técnico Louis van Gaal, exibiu Falcao e a outra nova contratação, o holandês Daley Blind, às câmeras da imprensa antes da estreia prevista dos dois contra o Queen's Park Rangers no final de semana.

O clube trouxe o atacante colombiano, que passou a maior parte deste ano lesionado, por empréstimo do Mônaco pouco antes do fechamento do mercado de transferências na semana passada, em um acordo que, segundo alguns comentaristas, demonstrava um pouco de desespero.

Mas Falcao, de 28 anos, falando em um inglês cuidadoso, disse todas as coisas certas."Eu me sinto bem. Fui muito bem recebido. Qualquer período de adaptação é fácil quando a qualidade dos jogadores é tão boa", disse o colombiano, que chega para jogar ao lado de Robin van Persie e Wayne Rooney no ataque do Manchester.

A lesão de Falcão, no ligamento cruzado anterior, o deixou de fora da Copa do Mundo. Ele jogou alguns amistosos de pré-temporada com o Mônaco e aproximadamente 15 minutos na derrota da Colômbia diante do Brasil na última sexta-feira.

"Eu estou bem", disse Falcão, que marcou sete gols nos primeiros sete jogos da última temporada pelo Mônaco. "Eu voltei a jogar há dois meses com o Mônaco, e melhorei no último mês. Eu marquei gols, o que é importante para um atacante", afirma. O jogador acrescenta que se sente confiante com sua condição física e está confortável com seu joelho.

Van Gaal, contratado pelo Manchester depois que a equipe terminou em sétimo na última temporada sob o comando de David Moyes, foi criticado por ter gastado 150 milhões de libras em novos jogadores. O ex-lateral do clube Gary Neville disse em uma entrevista no rádio: "(A contratação de) Falcao foi além da conta, surpreendeu e chocou a todos. Como ele (Van Gaal) vai ter todos eles no time eu não sei". Van Gaal também quebrou o recorde de transferências da Inglaterra ao trazer o argentino Angel Di María do Real Madrid.

"Não é o jeito que eu esperaria que o Manchester conduziria seus negócios. Eu achava que seria mais controlado", afirmou Neville, hoje auxiliar técnico da Inglaterra e comentarista televisivo.

(Reportagem de Clare Lovell)