Falcão García estende contrato com Porto por dois anos

Com o acerto, Falcão estendeu seu vínculo com o clube português para até 30 de junho de 2015. Seu contrato inicial iria até 2013, com rescisão no valor de 30 milhões de euros. O atacante vinha sendo cotado para defender o Real Madrid na próxima temporada.

Companheiro de ataque do brasileiro Hulk, Falcão foi um dos principais jogadores nas campanhas vitoriosas do Porto na temporada passada. O time faturou o campeonato nacional, da Copa de Portugal e da Liga Europa, da qual o atacante foi o artilheiro. Em agosto, o Porto disputará a final da Supercopa da Europa contra o Barcelona, dono do título da Liga dos Campeões.