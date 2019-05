Falcao Garcia evita derrota contra o Rennes e Monaco segue ameaçado no Francês

Depois de sair perdendo por 2 a 0, o Monaco contou com dois gols de Falcao Garcia para buscar o empate contra o Rennes nesta quarta-feira, fora de casa, pela 34ª rodada do Campeonato Francês, e se manter vivo na briga contra o rebaixamento.

O resultado deixa o time do Principado na 16ª posição da tabela, com 33 pontos, quatro acima do Caen, que abre a zona da degola, em 18º. Já a equipe da casa, que venceu o Paris Saint-Germain nos pênaltis para conquistar a Copa da França no último sábado, fica em 11º, com 44 pontos, garantindo-se na elite francesa para a temporada que vem.

O primeiro tempo foi dominado pelos anfitriões. Embalados pela gloriosa conquista, alcançada após a busca pelo empate no tempo regulamentar, o Rennes abriu 2 a 0 com menos de 10 minutos de partida.

Aos três, Adrien Hunou abriu o placar após receber assistência de Lea Siliki. Seis minutos mais tarde, o atacante voltou a marcar, desta vez recebendo passe de Del Castillo. O Monaco até tentou descontar, mas faltou pontaria.

No segundo tempo, porém, o rendimento da equipe monegasca melhorou. Apesar da demora, os comandados do português Leonardo Jardim conseguiram se recuperar na complicada partida.

Aos 25, Falcao recebeu de Djibril Sidibé e diminuiu para o Monaco. O centroavante voltaria a marcar logo após. Aos 30, o colombiano balançou a rede outra vez para empatar a partida. Placar final: 2 a 2. Resultado ruim para os visitantes, mas poderia ter sido pior, não fossem os salvadores gols de seu camisa nove e capitão.

Na próxima rodada, o Monaco recebe o terceiro colocado Saint-Étienne, no sábado. Depois, os compromissos são: Nimes, fora, e Nice, também como visitante. Já o Rennes cumpre tabela contra o Toulouse, fora de casa, no domingo.