Falcao García marca dois, mas Monaco só empata no Francês

A recuperação do Monaco no Campeonato Francês sofreu um revés neste sábado. Pela 26ª rodada, os dois gols marcados pelo atacante colombiano Radamel Falcao García não evitaram o empate por 2 a 2 com o Angers, fora de casa.

Os gols feitos neste sábado levaram Falcao García aos 11 marcados nesta edição do Francês, o que o deixa em oitavo lugar na lista de artilheiros, liderada por Mbappé, com 24.

Na classificação, o Monaco é o 16º colocado, com 26 pontos, seis a mais do que o Caen, o clube que abre a zona de rebaixamento, na qual o clube monegasco chegou a figurar por um bom período nesta temporada. Já o Angers está na 12ª posição, com 34 pontos.

A situação, porém, poderia ser ainda pior neste sábado para o Monaco, que terminou o primeiro tempo perdendo por 2 a 0, com gols marcados por Flavien Tait, aos 22 e aos 45 minutos. Mas Falcao García, aos quatro e aos 35 minutos da etapa final, asseguraram a igualdade para o Monaco, que vinha embalado por duas vitórias e agora completou o quinto jogo de invencibilidade no Francês.

Também neste sábado, o Reims (5º colocado, com 42) empatou por 2 a 2 com Amiens (17º, com 25), em casa. O senegalês Moussa Konaté e o marfinense abriram 2 a 0 para os visitantes, mas Boulaye Dia e Mathieu Cafaro deixaram o banco de reservas e garantiram o empate para o time mandante.