Falcao García marca, Monaco vence em casa e retoma vice-liderança no Francês

O Monaco confirmou o favoritismo neste sábado e derrotou o Angers em casa, por 1 a 0, pela 16.ª rodada do Campeonato Francês. O gol do triunfo foi marcado pelo atacante colombiano Falcao García, logo aos dois minutos do primeiro tempo.

+ Confira a tabela de classificação do Campeonato Francês

+ PSG é surpreendido pelo Strasbourg e perde pela primeira vez no Francês

Atual campeão francês, o Monaco assumiu provisoriamente a segunda colocação com 32 pontos, nove atrás do líder Paris Saint-Germain, que perdeu a sua invencibilidade neste sábado ao ser derrotado pelo Strasbourg, fora de casa, por 2 a 1.

Em terceiro lugar com 31 pontos, o Olympique de Marselha encara o Montpellier neste domingo, também fora de casa, e pode retomar a vice-liderança do Monaco. Já o Angers segue na 19.ª e penúltima colocação, com 14 pontos.

Outra equipe a conquistar uma boa vitória em casa foi o Nice ao superar o lanterna Metz por 3 a 1. Destaque para o atacante italiano Mario Balotelli, autor do segundo gol do time mandante. Apesar do triunfo, o Nice está apenas em 12.º lugar, com 20 pontos.

Ainda neste sábado, o Lille confirmou a sua reação após a "suspensão" do técnico argentino Marcelo Bielsa e ganhou do Toulouse em casa, por 1 a 0. Chegou, assim, aos 18 pontos e deixou a zona de rebaixamento - está em 17.º - graças a Andy Delort, que desperdiçou um pênalti para os visitantes já nos acréscimos. Foi o segundo triunfo consecutivo da equipe.

Nos demais jogos deste sábado, o Rennes contou com o apoio de sua torcida para vencer o Amiens por 2 a 0, enquanto que o Guingamp superou o Troyes por 1 a 0, fora de casa.